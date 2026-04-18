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“¡Gracias por estar al pendiente de nosotros!”: Vehículo de agrupación cochabambina sufre accidente

El hecho generó una rápida reacción de sus seguidores, quienes expresaron su apoyo mediante mensajes y oraciones. Ante ello, la agrupación agradeció las muestras de cariño.

Red Uno de Bolivia

18/04/2026 9:49

Accidente en Tutimayu deja heridos leves a integrantes de Delfines del Amor. FOTO: RRSS.
Cochabamba, Bolivia

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Un vehículo que transportaba a integrantes de la agrupación cochabambina Delfines del Amor sufrió un accidente de tránsito en el sector de Tutimayu, generando preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo con la información difundida por el propio grupo musical, los ocupantes del motorizado resultaron heridos, pero se encuentran fuera de peligro, estables y bajo cuidados médicos.

A través de sus redes sociales, la agrupación emitió un comunicado para tranquilizar al público:

“Queremos comenzar este mensaje con un profundo sentimiento de gratitud. Tras el accidente de tránsito ocurrido recientemente, nuestra mayor bendición es poder informarles que los integrantes que se encontraban en el vehículo, se encuentran bien y fuera de peligro”, señalaron.

Asimismo, aclararon que no todos los miembros del grupo estaban presentes en el vehículo al momento del incidente. “A pesar de lo aparatoso del incidente, todos están estables y bajo los cuidados necesarios”, añadieron.

El hecho generó una rápida reacción de sus seguidores, quienes expresaron su apoyo mediante mensajes y oraciones. Ante ello, la agrupación agradeció las muestras de cariño:

“No tenemos palabras para agradecer la avalancha de mensajes, oraciones y muestras de cariño que hemos recibido. Saber que contamos con el apoyo de nuestros seguidores nos llena de fuerza”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas del accidente. Sin embargo, el estado de salud de los afectados ha sido calificado como estable, lo que ha llevado tranquilidad tanto a familiares como a fanáticos.

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