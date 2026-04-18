Ciudadana brasileña falleció tras someterse a una cirugía estética; la Felcc investiga

Una ciudadana de nacionalidad brasileña falleció en una clínica privada luego de someterse a una cirugía estética, hecho que ya es investigado por la Policía Boliviana para establecer las causas del deceso.

Personal de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se trasladó hasta el centro médico para realizar el levantamiento legal del cuerpo, tras confirmarse la muerte de la paciente en el lugar.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer había ingresado a la clínica para un procedimiento estético, sin embargo, posteriormente se produjo su fallecimiento. Las autoridades ahora indagan si existieron complicaciones médicas, negligencia o alguna otra causa vinculada al hecho.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia médico legal, examen que será determinante para esclarecer las causas exactas de la muerte.

Según se informó, la víctima no contaba con familiares en el país, por lo que se espera la llegada de sus parientes desde el extranjero para proceder con el retiro del cuerpo de la morgue.

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