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Internacional

“¡Gracias!”: la reacción de Trump al anuncio de Irán sobre Ormuz

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes que Irán haya anunciado la completa reapertura del estrecho de Ormuz.

EFE

17/04/2026 10:02

“¡Gracias!”: la reacción de Trump al anuncio de Irán sobre Ormuz. Foto: EFE

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 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes en su red Truth Social que Irán haya anunciado la completa reapertura del estrecho de Ormuz.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!", escribió. 

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

La ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

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