“Primero es la salud”: Claudia Tórrez se operó para corregir una cirugía estética

La Paz, Bolivia

La cirugía estética se ha normalizado en los últimos tiempos, además año tras año se vuelve más accesible y más aceptable, una de las prácticas más comunes en nuestro medio es el aumento de senos. Sin embargo, una mala práctica o inadecuada técnica de la mamoplastía podría desencadenar en complicaciones al pasar del tiempo.

La pasada semana mediante la plataforma de Tik Tok, la presentadora de Red Uno en La Paz, Claudia Tórrez, publicó un video revelando que hace más de un año sentía molestias después de haberse sometido a una cirugía de implantes mamarios.

“Es muy complicado hablar de cosas personales, porque siempre intento mostrarles cosas bonitas, buenas noticias y hoy me dirijo a ustedes para hablarles de los implantes mamarios”, expresa en parte del video.

Claudia se sometió a la mamoplastía hace cuatro años atrás en la ciudad de Santa Cruz, antes de mudarse a la ciudad de La Paz donde trabaja como presentadora.

“El doctor me puso las siliconas y al día siguiente ya estaba bien y yo quedé muy tranquila y feliz”, dice Claudia.

Hace un año y medio empezó a sentir molestias que dejó pasar restándoles importancia.

“Sentía como si algo me pesaba adelante, además tenía una protuberancia (una bolita) a la que no le di importancia, y la verdad es que uno se descuida demasiado y empieza a pasar el tiempo; y me empezó a doler el cuello, el pecho, los brazos y el dolor también se sentía en el otro seno”, agregó en su relato.