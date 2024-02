Llegaron a la "Casa del Terror": Brasileñas denuncian mala praxis, el sueño se volvió una pesadilla

Ciudadanas brasileñas contaron el drama que les tocó vivir en Santa Cruz luego de someterse a cirugías estéticas en una clínica clandestina e insalubre, poniendo en riesgo la vida de las pacientes.

Las jóvenes serían captadas a través de redes sociales con ofertas o los llamados ‘combos’, donde les ofrecen cirugías a bajo precio, las víctimas recibieron un contacto con las especificaciones, sin puntualizar en qué clínica se realizaría el procedimiento quirúrgico.

Daiana Canaverde Strogulski de 34 años es una de las víctimas llegó a la capital cruceña totalmente ilusionada, pero debido a la mala praxis perdió la vida. De acuerdo a la denuncia la joven perdió la vida en agosto del 2023, dejó a dos hijos en la orfandad.

En Santa Cruz existe una denuncia de la clínica estética, uno de los investigados vive en el Beni y se presume que recibiría pacientes en este departamento. Hasta el momento son 18 las víctimas.

“Desde hace más de cuatro años operan en Santa Cruz, su modus operandi es que captan por redes sociales a las víctimas, con promociones de cirugías plásticas a bajo costo, alimentando el sueño de muchas mujeres y alentándolas a venir a Bolivia (…) Lo llamativo es que los contratos se hacen en Sao Paulo, no sabemos de qué forma, pero se hacen por la vía digital (incluyendo las firmas). Dentro de este no se cita el nombre del cirujano plástico, direcciones o la clínica, solamente los pagos”, dio a conocer la abogada de las víctimas brasileñas, Darly Franco.

De acuerdo a la jurista una vez que se completaba el pago las mujeres llegaban a Bolivia – Santa Cruz las recogen desde el aeropuerto y las trasladan hasta una vivienda en un barrio cruceño, denominada la "Casa del Terror", una vez realizada la cirugía las dejan sin atención médica y alimentación.

Las clínicas ofrecían sus servicios a bajo costo por redes sociales, pero muchas de las víctimas terminaban encerradas, y les exigían más dinero a cambio de su libertad. Siendo encerradas en la “Casa del Terror”, en la capital cruceña.

“Fueron más de una quienes salieron huyendo de este lugar”, afirmó la jurista. Cuando las mujeres llegan se les prohíbe realizar cualquier tipo de comunicación y las encierran en habitaciones bajo supuestas amenazas.

“Yo viví una pesadilla, todo de terror. Me contactaron a través de Instagram, yo sabía que había buenos doctores en Santa Cruz, y me animé a realizarme a una cirugía estética. Al principio me trataron muy bien, me ofrecieron un paquete y pagué 20 mil reales (Bs. 27.754) por la cirugía. Cuando uno llega a la cirugía no ves a otras pacientes (…) Luego de la cirugía yo estaba con anemia y quieren que te hagas más procedimientos quirúrgicos”, relató Cristiane Santos.