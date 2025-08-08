Gobierno: Fallo del TSJ sobre Leopoldo Fernández no sienta jurisprudencia para casos de Camacho y Áñez

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, aclaró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló el proceso ordinario contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, no sienta jurisprudencia aplicable a otros procesos penales en curso, como los que enfrentan el gobernador Luis Fernando Camacho y la exmandataria Jeanine Áñez.

“La autoridad judicial ha determinado un fallo respecto a un caso específico, pero cada proceso tiene sus particularidades y debe analizarse de manera individual”, subrayó Saravia en declaraciones públicas, en respuesta a las especulaciones generadas tras conocerse la resolución del TSJ sobre la denominada Masacre de Porvenir.

La titular de Justicia explicó que el Ministerio analizará con detalle los fundamentos jurídicos del fallo para emitir un pronunciamiento más amplio, pero enfatizó que toda sentencia debe estar debidamente fundamentada en la Constitución, la normativa nacional y los tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano.

El pasado martes, el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que se declaró nulo el proceso ordinario contra Leopoldo Fernández, quien enfrentaba cargos por homicidio relacionados con los hechos ocurridos en septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir, donde murieron al menos 15 personas tras un enfrentamiento entre campesinos y funcionarios de la entonces prefectura.

La ministra Saravia reiteró el compromiso del Gobierno con el respeto al debido proceso y la independencia judicial, pero recordó que la anulación de un proceso no implica necesariamente un precedente vinculante para otros casos, especialmente aquellos con diferentes contextos fácticos y jurídicos.

