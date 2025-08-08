TEMAS DE HOY:
Policial

¡La golpeó con una piedra en el vientre! Aprehenden al hombre que agredió a su esposa embarazada

La víctima fue hospitalizada y, tanto ella como el bebé que lleva en el vientre, se encuentran en estado delicado. La Policía, aprehendió al sujeto y lo trasladó a celdas policiales, está a la espera de su imputación.

Red Uno de Bolivia

08/08/2025 9:15

El Alto

La Policía procedió a la aprehensión de un hombre, quien agredió violentamente a su esposa embarazada, la mujer resultó muy afectada y junto a su pequeño bebé en el vientre se encuentran internados.

Según reveló la hermana de la mujer afectada, el esposo es violento y ya tenía denuncias interpuestas por violencia familiar e incluso quedó aprehendido, pero familiares gestionaron su liberación.

Vecinos y familiares demandan justicia y piden una sanción ejemplar para el sujeto sindicado quien podría enfrentar un proceso, por feminicidio e infanticidio en grado de tentativa.

“Los familiares queremos justicia no solo por mi hermana, sino por un angelito que no tiene la culpa de estar pasando por esta situación”, afirmó la hermana de la mujer agredida.

 

