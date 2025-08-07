TEMAS DE HOY:
Policial

"La golpeó en el vientre": Denuncian que mujer embarazada fue agredida por su pareja en El Alto

La víctima fue hospitalizada y, tanto ella como el bebé que lleva en el vientre, se encuentran en estado delicado.

Red Uno de Bolivia

06/08/2025 21:03

Foto: Referencial Redes Sociales.
El Alto

Soledad, hermana de la mujer agredida denunció este miércoles que su familiar que está embarazada, fue brutalmente agredida por su esposo, después de que éste llegara en estado de ebriedad a su casa.

“Él llegó en estado de ebriedad a la casa, es lo que indica mi hermana. Señala que le agarró del pelo y le tendió al piso la pateó y arrojó con piedra en el vientre diciéndole que la matará”, manifestó Soledad, hermana de la víctima.  

La mujer se encuentra internada en el Hospital Corea y lucha por su vida, la familia de la mujer se enteró de la agresión debido a que la hija de la mujer agredida pidió auxilio acudiendo donde sus familiares.

“Se internó, pero nos indican que el bebé ya no tenía latido en el corazón, y que mi hermana tiene complicado uno de los riñones, el bebé está luchando por su vida junto a mi hermana”, afirmó Soledad.

Al momento la víctima se encuentra en valoración médica personal policial ya tomó sus declaraciones, el caso se encuentra en investigación, según la denuncia la mujer sufre agresiones durante 10 años.

 

