"¡Es un cobarde!": Actriz persigue y logra atrapar al sujeto que la tocó en plena calle (Video)

La actriz peruana Kimberly Pérez, de 26 años, vivió una experiencia aterradora al ser víctima de tocamientos indebidos al salir de un gimnasio en un distrito de Lima. Sin embargo, su reacción no fue de parálisis, sino de valentía: persiguió al agresor, lo grabó con su celular y, con ayuda de dos transeúntes, logró que fuera detenido.

Aunque el sujeto, identificado como Guillermo Lucio Soto Meléndez, fue capturado y la Fiscalía solicitó un proceso inmediato, la actriz denuncia que la justicia no está actuando con la celeridad que el caso requiere.

Persecución y confrontación

Según el relato de Pérez, el sujeto se le acercó por la espalda y le tocó el glúteo derecho antes de intentar huir. "Me acaba de tocar el trasero y se acaba de ir corriendo porque es un cobarde", se le escucha decir en el video que ella misma grabó mientras lo perseguía.

Con la ayuda de dos jóvenes, logró acorralar a Soto, quien, al ser confrontado, se excusó diciendo que casi se caía y que lo hizo sin querer. La actriz, visiblemente indignada, le respondió: "Tú y todos los que tocan a mujeres están bien equivocados si creen que pueden hacerlo e irse corriendo como si no pasara nada. Tengo tu cara bien grabada".

Tenía antecedentes

Tras la detención, Pérez formalizó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Fue en ese momento cuando se enteró de que existían al menos tres denuncias previas contra Soto por acoso y tocamientos indebidos.

A pesar de las evidencias, que incluyen el video grabado por la actriz y las declaraciones de testigos, el Poder Judicial ordenó la libertad del acusado, imponiéndole solo restricciones de comparecencia por seis meses. Soto no aceptó su culpabilidad, por lo que el caso pasará a un juzgado penal para un juicio oral, un proceso que Pérez critica por su lentitud.

"No fue un caso fortuito. No es la primera vez que hace esto", afirmó, exigiendo que las autoridades actúen con mayor rapidez para evitar que este tipo de delitos queden impunes. La actriz ha recibido un gran apoyo en redes sociales y ha prometido seguir luchando por justicia, no solo por ella, sino por todas las mujeres que han sufrido acoso callejero.

