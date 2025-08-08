¡La dueña gritaba! Roban tres caballos en el barrio Magisterio Sur y huyen cabalgando

La noche del jueves, la tranquilidad del barrio Magisterio Sur, en la zona Santos Dumont de la ciudad de Santa Cruz, se vio interrumpida por un audaz robo de tres caballos. Tres delincuentes sustrajeron los animales de su lugar de descanso, lo que provocó una persecución desesperada por parte de sus dueños. Aunque el esfuerzo les permitió recuperar a uno de los equinos, los otros dos ladrones huyeron con el botín.

Según el relato de un vecino que presenció parte de los hechos, todo comenzó cuando escucharon los gritos de auxilio de una señora. Al salir de sus casas, varios residentes del barrio vieron a un hombre huir a pie, mientras la dueña de los caballos lo perseguía montada en otro equino. "Pensamos primero que era un robo de moto o de celular", contó el vecino, pero la situación era más grave.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del robo y mostraron cómo los tres ladrones se llevaban a los caballos. Uno de los ladrones fue interceptado por los dueños, lo que provocó que el jinete cayera del caballo y huyera corriendo. A pesar de los esfuerzos, los dueños solo pudieron recuperar ese animal, ya que los otros dos delincuentes lograron escapar.

La comunidad del barrio Magisterio Sur expresó su preocupación por el aumento de la inseguridad en la zona. "Ya nosotros tenemos bastantes atracos en nuestro barrio, la verdad que estamos preocupados, pedimos también seguridad y patrullaje", afirmó el vecino. La falta de seguridad y la audacia de los delincuentes en un robo de esta magnitud han generado alarma entre los residentes, que ahora exigen mayor presencia policial para proteger sus propiedades y garantizar la tranquilidad en el sector.

Mira la programación en Red Uno Play