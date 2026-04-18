Clausuran puestos de comida rápida por vender carne en descomposición cerca de la UMSS

La noche de este viernes, la Intendencia Municipal y la unidad de Defensa al Consumidor ejecutaron controles exhaustivos en puntos estratégicos de venta de comida rápida. Tras intervenir el sector del "Correo" y las avenidas Ayacucho y Heroínas en días previos, las autoridades se desplazaron a las inmediaciones de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el sector de "Las Islas", encontrando graves riesgos para la salud pública.

Hallazgo de productos en descomposición

En la Avenida Oquendo y calle Bolívar, así como en la Plazuela Busch, el panorama fue alarmante. Los funcionarios evidenciaron que al menos dos puestos de "food trucks" comercializaban productos cárnicos en pésimo estado.

"Lamentablemente, se han encontrado hamburguesas con feo olor, ya están en descomposición. Tienen que tener la fecha de elaboración; no pueden decir 'hemos hecho esta mañana', deben tener un registro claro", señaló el Intendente Municipal, Enrique Navia, al confirmar la clausura de estos sitios.

Por su parte, Enrique Viscarra, jefe de Defensa al Consumidor, explicó que los productos presentaban una tonalidad adversa y una evidente ruptura de la cadena de frío. Los encargados de los puestos no supieron justificar el estado de la carne, limitándose a indicar que los insumos son entregados por los propietarios de los negocios.

Seguridad industrial en "Las Islas"

El contingente municipal también se trasladó al concurrido sector de "Las Islas". Si bien en este punto no se registraron irregularidades respecto a la inocuidad de los alimentos —llevando tranquilidad a los comensales habituales—, sí se detectaron descuidos en la prevención de incendios.

Reincidencia: Una propietaria fue sancionada con 200 bolivianos por tener el extintor vencido, siendo la segunda vez que incurre en esta falta.

Higiene técnica: Se instruyó el cambio inmediato de mangueras y cables eléctricos saturados de grasa para evitar cortocircuitos.

Sanciones y continuidad de los operativos

Las autoridades informaron que los negocios clausurados por insalubridad enfrentarán 10 días de cierre y multas de 500 bolivianos. Los controles continuarán durante toda la próxima semana de manera aleatoria y sorpresiva en otros sectores de la ciudad.

"La gente tiene que estar segura de dónde está comiendo. Vamos a estar en todo Cochabamba y posteriormente nos abocaremos al control en el campo ferial", concluyó Navia.

Recomendación al consumidor: Verifique siempre que los manipuladores de alimentos cuenten con las medidas de higiene básicas y, ante cualquier olor o color extraño en los productos, realice la denuncia inmediata a las autoridades municipales.

Mira la programación en Red Uno Play