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Gran minga contra el dengue y la chikungunya será este domingo en Cochabamba

La campaña arrancará este domingo desde las 07:30 en el Centro de Salud Kanata y movilizará a personal de salud, funcionarios municipales y 800 efectivos del Ejército en distintos puntos de Cochabamba.

Red Uno de Bolivia

17/04/2026 15:28

Gran minga contra el dengue y la chikungunya será este domingo en Cochabamba. Foto referencial archivo.
Cochabamba, Bolivia

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Cochabamba se prepara para una gran jornada de limpieza y prevención.

Este domingo se realizará la Gran Minga contra el dengue y la chikungunya, una campaña que busca eliminar criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de contagio en distintos barrios del municipio.

El secretario de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Aníbal Cruz, informó que la actividad comenzará a las 07:30 en el Centro de Salud Kanata.

Desde ese punto partirán brigadas integradas por personal de salud, funcionarios municipales, equipos del SEDES y cerca de 800 efectivos del Ejército, quienes se desplazarán a diferentes centros de salud y zonas del municipio.

La autoridad explicó que la campaña se realiza ante el aumento de casos registrados en Cercado, donde actualmente existen 485 casos sospechosos y 201 casos confirmados de chikungunya.

Además, advirtió que Cercado concentra cerca del 20% de los casos reportados en todo el departamento, que ya suma 1.060 contagios confirmados.

“Vamos a incidir en la destrucción de los criaderos de mosquitos. Debemos limpiar jardines y evitar recipientes que acumulen agua de lluvia, ya que estos se convierten en focos de reproducción”, señaló Cruz.

Zonas y puntos de partida

La minga arrancará desde el Centro de Salud Kanata y luego se extenderá a diferentes centros de salud y barrios de Cercado considerados de mayor riesgo.

Las brigadas recorrerán zonas donde existe mayor acumulación de agua estancada, patios, lotes baldíos y sectores donde suelen encontrarse recipientes en desuso.

¿Qué debe hacer la población?

Las autoridades pidieron a las familias sumarse eliminando:

  • Llantas viejas
  • Botellas y recipientes vacíos
  • Baldes con agua acumulada
  • Maleza y objetos en desuso
  • Cualquier recipiente que pueda convertirse en criadero de mosquitos

También recomendaron limpiar jardines, canaletas y patios para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, la chikungunya y otras enfermedades como la fiebre amarilla.

La Alcaldía recordó que, aunque el frío reduce la presencia de mosquitos, los criaderos pueden mantenerse y volver a activarse con las lluvias, por lo que la prevención sigue siendo clave.

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