La campaña arrancará este domingo desde las 07:30 en el Centro de Salud Kanata y movilizará a personal de salud, funcionarios municipales y 800 efectivos del Ejército en distintos puntos de Cochabamba.
17/04/2026 15:28
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Cochabamba se prepara para una gran jornada de limpieza y prevención.
Este domingo se realizará la Gran Minga contra el dengue y la chikungunya, una campaña que busca eliminar criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de contagio en distintos barrios del municipio.
El secretario de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Aníbal Cruz, informó que la actividad comenzará a las 07:30 en el Centro de Salud Kanata.
Desde ese punto partirán brigadas integradas por personal de salud, funcionarios municipales, equipos del SEDES y cerca de 800 efectivos del Ejército, quienes se desplazarán a diferentes centros de salud y zonas del municipio.
La autoridad explicó que la campaña se realiza ante el aumento de casos registrados en Cercado, donde actualmente existen 485 casos sospechosos y 201 casos confirmados de chikungunya.
Además, advirtió que Cercado concentra cerca del 20% de los casos reportados en todo el departamento, que ya suma 1.060 contagios confirmados.
“Vamos a incidir en la destrucción de los criaderos de mosquitos. Debemos limpiar jardines y evitar recipientes que acumulen agua de lluvia, ya que estos se convierten en focos de reproducción”, señaló Cruz.
Zonas y puntos de partida
La minga arrancará desde el Centro de Salud Kanata y luego se extenderá a diferentes centros de salud y barrios de Cercado considerados de mayor riesgo.
Las brigadas recorrerán zonas donde existe mayor acumulación de agua estancada, patios, lotes baldíos y sectores donde suelen encontrarse recipientes en desuso.
¿Qué debe hacer la población?
Las autoridades pidieron a las familias sumarse eliminando:
También recomendaron limpiar jardines, canaletas y patios para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, la chikungunya y otras enfermedades como la fiebre amarilla.
La Alcaldía recordó que, aunque el frío reduce la presencia de mosquitos, los criaderos pueden mantenerse y volver a activarse con las lluvias, por lo que la prevención sigue siendo clave.
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