¿Tienes un talento único? Esta es tu oportunidad para sorprender a todo el país

Desde habilidades imposibles hasta talentos que parecen sacados de otro mundo, Red Uno busca a personas capaces de sorprender al país con algo que nadie más pueda hacer.
17/04/2026 13:07
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¿Tienes una habilidad que nadie más puede replicar? ¿Ese talento extraño, increíble o inesperado que deja a todos con la boca abierta?
Entonces este puede ser tu gran momento.
Red Uno busca a las personas más sorprendentes del país: aquellas que pueden hacer algo único, diferente y capaz de impactar a cualquiera.
No importa si se trata de una destreza imposible, una habilidad curiosa, un talento raro o algo tan increíble que parece sacado de una película. Lo importante es que sea eso que te hace distinto a todos los demás.
Eso que sorprende. Eso que deja a todos en shock.
Si puedes hacer algo que nadie más logra, llegó el momento de mostrarlo.
Envía tu video al contacto 77633285 y demuestra de qué estás hecho.
Porque las habilidades más increíbles, los talentos más inesperados y las destrezas más impactantes también merecen ser vistas por todo el país.
Conoce todos los detalles durante la programación de Red Uno.
Mira la programación en Red Uno Play
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