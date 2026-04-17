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¿Tienes un talento único? Esta es tu oportunidad para sorprender a todo el país

Desde habilidades imposibles hasta talentos que parecen sacados de otro mundo, Red Uno busca a personas capaces de sorprender al país con algo que nadie más pueda hacer.

Red Uno de Bolivia

17/04/2026 13:07

Si tienes un talento fuera de lo común, este casting es para ti. Foto: AFP
Bolivia

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¿Tienes una habilidad que nadie más puede replicar? ¿Ese talento extraño, increíble o inesperado que deja a todos con la boca abierta?

Entonces este puede ser tu gran momento.

Red Uno busca a las personas más sorprendentes del país: aquellas que pueden hacer algo único, diferente y capaz de impactar a cualquiera.

No importa si se trata de una destreza imposible, una habilidad curiosa, un talento raro o algo tan increíble que parece sacado de una película. Lo importante es que sea eso que te hace distinto a todos los demás.

Eso que sorprende. Eso que deja a todos en shock.

Si puedes hacer algo que nadie más logra, llegó el momento de mostrarlo.

Envía tu video al contacto 77633285 y demuestra de qué estás hecho.

Porque las habilidades más increíbles, los talentos más inesperados y las destrezas más impactantes también merecen ser vistas por todo el país.

Conoce todos los detalles durante la programación de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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