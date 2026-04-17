Devotos cayeron sobre brasas encendidas durante ceremonia religiosa

Momentos de tensión y desesperación se vivieron durante el ritual hindú de caminata sobre fuego conocido como Agnigundam, cuando varios devotos cayeron en un pozo de carbón en llamas en medio del caos de la multitud.

El hecho ocurrió en Nalgonda, en el templo Sri Parvati Ramalingeswara Swamy Temple, donde cientos de personas participaban de esta tradicional ceremonia religiosa.

El ritual, también conocido como Theemithi, consiste en caminar descalzo sobre brasas ardientes como una muestra de fe, purificación y cumplimiento de promesas hechas a la deidad.

Para muchos creyentes, se trata de un acto de profunda devoción y sacrificio, con el que buscan recibir bendiciones, agradecer favores concedidos o demostrar fortaleza espiritual.

Sin embargo, durante la ceremonia se produjo un descontrol en medio de la multitud y varios devotos terminaron cayendo dentro del pozo de carbón caliente, sufriendo distintas heridas.

El Agnigundam es una práctica común en festivales de tradición tamil y suele estar vinculada a la adoración de figuras como Draupadi o a deidades locales de cada templo.

Más allá del accidente, este tipo de rituales sigue siendo una de las expresiones de fe más intensas y extremas dentro del hinduismo.

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