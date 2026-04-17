Un abrazo de consuelo: el Papa León XIV visita a enfermos en hospital de Camerún

El Papa León XIV realizó una visita cargada de cercanía y humanidad al Hospital Católico Saint Paul, en Douala, donde compartió momentos de oración y consuelo con pacientes y personal médico.

Antes de regresar a Yaundé, el Pontífice acudió a este centro de salud, fundado en 1971 y reconocido por su atención a los sectores más vulnerables. La visita, de carácter privado, inició con un momento de recogimiento en la capilla del hospital, donde rezó el Padre Nuestro.

Posteriormente, el Papa saludó a médicos, enfermeras y trabajadores, agradeciendo su labor diaria. También se acercó a varios pacientes, entre ellos niños y personas mayores, a quienes brindó su bendición y palabras de aliento en medio de la enfermedad.

Desde las habitaciones, el gesto del pontífice fue recibido como un mensaje de cercanía y paz en un país que enfrenta un conflicto prolongado. Durante su estancia, se espera que el Papa refuerce ese llamado a la reconciliación y la unidad, en una región marcada por la violencia.

El pontífice llegó al país el miércoles 15 de abril, en la siguiente etapa de su gira de 11 días por el continente. Su visita se da en un contexto marcado por tensiones en la región occidental anglófona, donde grupos separatistas declararon un alto el fuego de tres días para permitir su ingreso. A su llegada, multitudes se congregaron a lo largo de las carreteras para darle la bienvenida.

Con esta visita, el Papa León XIV reafirmó el compromiso de la Iglesia con los más vulnerables y la importancia de la solidaridad y la fe como caminos para sanar heridas, tanto personales como sociales.

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