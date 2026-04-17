Yuji, el pequeño mono que se aferra a peluches para sobrevivir tras ser rechazado por su madre

Un pequeño mono patas llamado Yuji se ha convertido en símbolo de la crianza asistida en el Zoológico de Guadalajara, en México, donde recibe cuidados especiales tras haber sido rechazado por su madre poco después de nacer.

La cría, de seis semanas de vida y con un peso actual de 673 gramos, permanece bajo atención permanente en el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), luego de haber nacido de forma prematura el pasado 3 de marzo. El equipo veterinario explicó que su madre, una primate primeriza, presentó dificultades para sostenerlo, lo que impidió el vínculo materno.

Ante esta situación, el personal decidió separarlo y colocarlo en una incubadora para estabilizar su temperatura y garantizar su supervivencia. Desde entonces, Yuji es alimentado con leche fortificada mediante biberón y permanece bajo supervisión constante.

Como parte de su cuidado, los especialistas incorporaron peluches dentro de su espacio, los cuales cumplen una función clave en su desarrollo emocional. El pequeño primate pasa gran parte del tiempo aferrado a estos objetos, que actúan como una figura de apego y le brindan seguridad y confort.

El veterinario Iván Reynoso Ruiz, responsable del área de primates, explicó que esta práctica es común en casos de crianza asistida, utilizada para proteger a crías en situación de riesgo. Además, señaló que el peluche es rotado regularmente para mantener condiciones de higiene.

Por ahora, Yuji no ha tenido contacto con otros de su especie y continuará en aislamiento controlado hasta que complete su proceso de destete y pueda adaptarse a una dieta sólida. Se prevé que su integración a un hábitat compartido con otros monos patas ocurra alrededor de los seis meses de edad.

El caso ha generado gran interés en redes sociales, aunque también ha reavivado el debate sobre la crianza asistida en zoológicos. Mientras algunos cuestionan estas prácticas, especialistas aseguran que en situaciones como la de Yuji representan una medida necesaria para garantizar la vida y el desarrollo de animales que difícilmente sobrevivirían sin intervención humana.

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