¡Histórico! La final del Mundial 2026 tendrá un show de medio tiempo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la final de la Copa Mundial 2026 contará, por primera vez en la historia, con un espectáculo de medio tiempo, marcando un cambio significativo en el formato del torneo.

El evento se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium, durante el partido decisivo del campeonato que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. El espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, y será producido por Global Citizen.

Infantino adelantó que no participará un solo artista, sino varios, en lo que describió como “el mayor espectáculo del mundo”.

Aunque aún no se han revelado los nombres de los artistas invitados, se estima que el show podría extenderse hasta 25 minutos y combinar música, deporte y mensajes de conciencia social, siguiendo la línea de campañas globales impulsadas en eventos recientes.

La FIFA aseguró que el espectáculo será cuidadosamente coordinado para no afectar el desarrollo del partido, una de las principales preocupaciones de los aficionados.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y será el primero en contar con 48 selecciones. Con la incorporación de este show, la FIFA busca ampliar el alcance cultural del torneo y atraer a nuevas audiencias a nivel global.

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