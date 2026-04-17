Derrotas, empate y preocupación: así fue la semana para Bolivia

La semana no fue favorable para los representantes bolivianos en torneos internacionales.

Entre la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y el Sudamericano Sub-17, los equipos nacionales acumularon derrotas, un empate y pocas señales positivas en sus respectivos partidos.

En la Copa Libertadores, Always Ready no pudo hacerse fuerte fuera de casa y terminó cayendo ante Lanús, en un partido en el que resistió durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo ante la presión del equipo argentino.

El conjunto alteño tuvo dificultades para generar peligro y apenas inquietó el arco rival, mientras que el local manejó mejor los tiempos del partido.

Por su parte, Bolívar dejó escapar una valiosa oportunidad en casa tras empatar 1-1 frente a Deportivo La Guaira en el estadio Hernando Siles.

El cuadro paceño comenzó dominando, pero fue sorprendido en el primer tiempo y recién logró igualar el marcador en la recta final gracias a un gol de Danilo Romero. El empate dejó sensación de deuda por el rendimiento mostrado en condición de local.

En la Copa Sudamericana, Blooming protagonizó un partido cambiante frente a RB Bragantino, pero terminó perdiendo 3-2 en Brasil.

El equipo cruceño logró competir por momentos e incluso tuvo pasajes de buen fútbol, aunque el conjunto brasileño mostró mayor contundencia en los minutos decisivos y terminó quedándose con la victoria.

Tampoco fue positiva la jornada para Independiente Petrolero, que cayó 1-0 frente a Caracas FC como visitante.

El equipo chuquisaqueño planteó un partido ordenado en defensa, pero no pudo sostener la presión del conjunto venezolano y terminó cediendo en el segundo tiempo.

En el plano juvenil, la selección boliviana Sub-17 sufrió una dura derrota por 4-0 ante Chile Sub-17 en el Sudamericano de la categoría.

La “Verdecita” fue superada desde el inicio y no logró responder ante la intensidad del rival. Ahora, Bolivia está obligada a vencer a Venezuela Sub-17 en su próximo partido si quiere mantener vivas sus opciones de clasificar al Mundial.

Con este panorama, los representantes bolivianos cerraron una semana complicada en el plano internacional, marcada por la falta de victorias y la necesidad urgente de reaccionar en los próximos compromisos.

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