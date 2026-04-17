Blooming: ¿Qué dijo Diago Giménez tras su expulsión ante Bragantino?

Diago Giménez, futbolista argentino de Blooming, salió a explicar en sus redes sociales su expulsión contra Red Bull Bragantino en el partido disputado la noche del jueves por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Giménez vio la tarjeta roja en menos de un minuto, luego de cometer una falta que le valió la primera tarjeta amarilla, y sobre esa misma jugada cometió otra infracción que le costó la segunda amonestación, derivando en la tarjeta roja y su expulsión definitiva del partido cuando Blooming ganaba 2-1.

Tras su expulsión, Blooming quedó diezmado y el rendimiento en el campo fue mermando, de acuerdo a lo que se pudo ver durante el partido. Finalmente, llegó la remontada de Bragantino, que terminó ganando por 3-2.

Algunos hinchas en redes sociales cuestionaron el accionar del jugador, vinculándolo con apuestas. Ante esto, Giménez salió a explicar su versión.

“Quiero pedir disculpas de forma pública a mis compañeros, cuerpo técnico y a la hinchada del club por la irresponsabilidad que cometí hoy con la expulsión”.

“Pueden pu..., tratarme de irresponsable o lo que quieran, pero jamás digan que hay apuestas. Eso sí es con maldad”.

“Investiguen lo que quieran, hay valores en mi vida que están por encima de todo. Voy a aceptar que me sigan pu... y hasta amenazándome de muerte, como lo están haciendo, pero jamás en la puta vida aposté ni apostaría un partido”.

“Perdón a la gente que está conmigo por tener que soportar esto también. Intentaré levantarme como sea, perdón y gracias”, terminó su mensaje el jugador de 28 años en su cuenta de redes sociales.

Blooming cayó por 3-2 ante Bragantino y en el próximo partido deberá visitar a Carabobo FC el 30 de abril desde las 18:00.

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