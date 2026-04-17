A segundos de la hazaña: Blooming cayó sobre la hora ante Bragantino en Brasil (3-2)

Blooming vivió una noche de emociones intensas en Brasil, pero terminó con las manos vacías. El equipo cruceño cayó por 3-2 ante Bragantino en un partido que se definió en la última jugada, dejando un sabor amargo tras una gran reacción.

El conjunto brasileño abrió el marcador en el inicio del compromiso por la vía del penal convertido por Fernando Dos Santos a los 16', pero la Academia logró reponerse y dio vuelta el resultado con goles de Roberto Hinojoza a los 46' y Moises Villarroel desde los doce pasos a los 53', ilusionando con una victoria histórica fuera de casa.

Sin embargo, el partido cambió radicalmente tras la expulsión de Giménez a los 61 minutos, dejando a Blooming con un hombre menos en un momento clave. Apenas tres minutos después, Bragantino aprovechó la ventaja numérica y consiguió el empate 2-2 a través de Isidro Pitta a los 64'.

Pese al golpe, el equipo dirigido por Mauricio Soria resistió y parecía llevarse un punto valioso de territorio brasileño. Incluso, el arquero Uraezaña tuvo una destacada actuación, sosteniendo al equipo en varios momentos del encuentro.

Pero cuando todo indicaba que el empate estaba sellado, llegó el golpe final. En el minuto 96, Bragantino encontró el gol de la victoria con Isidro Pitta , dejando sin reacción a Blooming y desatando la frustración del plantel cruceño.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores, en un partido cargado de intensidad y dramatismo. Además, el paraguayo Isidro Pitta fue clave para el conjunto local, firmando un doblete que terminó siendo determinante.

Blooming mostró carácter, reacción y momentos de buen fútbol, pero la falta de contundencia y detalles puntuales terminaron costándole caro en el tramo final.

El resultado deja a la Academia con un golpe duro, especialmente por la forma en la que se escapó el partido, cuando ya saboreaba un punto importante en condición de visitante.

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