¡Ya hay alineaciones! Conozca a los titulares de México y Sudáfrica para el partido de hoy

A minutos del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, México y Sudáfrica confirmaron sus equipos titulares para el encuentro que abrirá oficialmente el torneo.
11/06/2026 14:44
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A pocos minutos del inicio del Mundial 2026, las selecciones de México y Sudáfrica dieron a conocer sus alineaciones oficiales para el partido inaugural que se disputará en el Estadio Ciudad de México.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará comenzar con el pie derecho ante su afición. Tras un proceso que contó con varios cambios de entrenador antes de la llegada del “Vasco”, el combinado mexicano apostará por una formación encabezada en ataque por Raúl Jiménez y Julián Quiñones.
Por su parte, Sudáfrica intentará dar la sorpresa en el arranque del certamen con una base de jugadores que combina experiencia y juventud, liderada por su capitán y arquero Ronwen Williams.
Con los equipos confirmados, todo está listo para que ruede el balón y comience oficialmente la Copa del Mundo 2026, un torneo que promete emociones desde su primer encuentro.
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