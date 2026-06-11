¡A puro ritmo! Sudáfrica llegó bailando al estadio para el duelo inaugural ante México

Las selecciones de México y Sudáfrica ya se encuentran en el estadio donde disputarán el partido inaugural de la competencia.

Uno de los momentos más llamativos de la previa tuvo como protagonista al combinado sudafricano. A través de un video difundido en redes sociales, se observó a varios integrantes de la delegación llegando al escenario deportivo entre bailes y muestras de alegría, reflejando el buen ambiente que reina en el equipo antes de su debut mundialista.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los aficionados, quienes destacaron la confianza y el entusiasmo con el que los Bafana Bafana afrontan el compromiso frente al seleccionado anfitrión.

Por su parte, México también ultima detalles para el esperado encuentro que marcará el comienzo de una nueva edición de la Copa del Mundo. El partido está programado para las 15:00 y podrá seguirse a través de Red Uno, además de las plataformas de TikTok y YouTube del canal.

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