¡Pirulín dio el puntapié inicial! Sabores Bolivianos se sumó a la fiesta del Mundial 2026

La fiebre del Mundial 2026 también se vivió en los estudios de Red Uno. El programa Sabores Bolivianos dio inicio a la celebración de la máxima cita del fútbol con la presentación especial de Pirulín, la querida mascota del espacio televisivo.

Con la energía y alegría que caracterizan al programa, los conductores y el equipo de producción se sumaron al ambiente mundialista en una jornada especial que coincidió con la inauguración oficial de la Copa del Mundo en Ciudad de México.

El momento estuvo acompañado por un colorido despliegue de bailarines que ingresaron portando banderas de distintos países participantes del torneo. Posteriormente apareció Pirulín, quien se robó las miradas y puso el toque festivo a la celebración, despertando el entusiasmo de los presentes.

De esta manera, Sabores Bolivianos comenzó a vivir la pasión del Mundial junto a su audiencia, calentando motores para un torneo que podrá seguirse a través de Red Uno, canal autorizado para la transmisión de la Copa del Mundo 2026.

La inauguración del certamen en México marcó el inicio de una nueva fiesta futbolera, y Pirulín se convirtió en uno de los protagonistas de esta celebración especial dentro de la programación de Red Uno.

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