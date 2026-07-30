Bolívar afronta esta tarde un desafío histórico en la Copa Sudamericana. El conjunto paceño visita a Gremio en Porto Alegre (18:00 hora boliviana) por la vuelta de los playoffs, sabiendo que un empate o una victoria le bastan para avanzar a los octavos de final.

El equipo celeste confía en su historia y en el respaldo de su hinchada para superar a un rival que, aunque sin antecedentes en este torneo, presume de haber conquistado tres Copas Libertadores.

Los jugadores transmitieron optimismo en la previa. Carlos Lampe destacó la calidad del plantel brasileño, pero aseguró que Bolívar “ha dejado muy buenas sensaciones y sabe ganar fuera del país”. Por su parte, Patricio Rodríguez pidió el apoyo de los hinchas: “Que nos envíen sus vibras, nos va a servir de mucho”. Mientras tanto, José Sagredo subrayó que el club está enfocado en “cerrar la llave” y mantener su carácter competitivo.

La Academia llega con un registro positivo en el certamen, ocupando el puesto 18 entre 40 equipos y con más victorias que derrotas en su historial. Con confianza y determinación, Bolívar buscará escribir un nuevo capítulo en su camino continental.

Mira la programación en Red Uno Play