"Hice algunos cambios": Ancelotti revela por qué Brasil perdió con Noruega en el Mundial

Carlo Ancelotti aceptó públicamente su responsabilidad en la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo. El entrenador explicó que el momento clave se produjo durante la pausa de hidratación en el duelo de octavos de final frente a Noruega, cuando interpretó que su equipo había perdido el control del partido.

“Perdimos el Mundial en la pausa de hidratación ante Noruega: hasta ese momento el equipo tenía el control. Tal vez ahí estuvo mi error, pensando que nosotros habíamos perdido el control del partido cuando no era así. Hice algunos cambios y coincidió con el gol de Haaland”, reconoció el técnico.

Según Ancelotti, Brasil dominaba el juego pese a la posesión noruega, que se desarrollaba principalmente en su propio campo. Sin embargo, los ajustes tácticos realizados tras esa pausa terminaron favoreciendo al rival, que encontró el gol decisivo y dejó a la Canarinha fuera del torneo.

El entrenador italiano subrayó que la experiencia servirá de aprendizaje para el futuro, en el que planea apostar por un equipo más vertical y con protagonismo de jóvenes talentos.

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