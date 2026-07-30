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El sueño de octavos: este es el posible once de Bolívar para enfrentar a Gremio

La Academia paceña se mide esta tarde en Porto Alegre con la misión de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

30/07/2026 15:58

Agregar Reduno en
Club Bolívar. Foto: redes sociales del Club Bolívar (Facebook).
Bolivia.

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Desde las 18:00 (hora boliviana), Bolívar visitará a Gremio en el Arena do Gremio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo buscará mantener la ventaja obtenida en La Paz y asegurar su pase a la siguiente fase.

La posible alineación celeste tendría en el arco a Carlos Lampe; en defensa, los centrales Arreaga y Echevarría, acompañados por los laterales José y Jesús Sagredo. En el mediocampo se perfilan Lionel Justiniano, Robson Matheus y Antonio Melgar. Por las bandas, Aspirilla ocuparía el extremo derecho y Patricio Rodríguez el izquierdo, mientras que el referente en el área sería Martín Cauteruccio.

Con confianza y determinación, Bolívar intentará escribir un nuevo capítulo en su historia continental frente a un rival de peso en Sudamérica.

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