El Club Jorge Wilstermann anunció este jueves en Cochabamba que ya no tiene sanciones vigentes de la FIFA, tras haber saldado las deudas que mantenía con distintos procesos internacionales.

La dirigencia explicó que el equipo llegó a acumular hasta 11 bloqueos confirmados y otros 4 en camino, lo que podía derivar en un total de 15 impedimentos para habilitar futbolistas.

“Muchos lo llamarán milagro, yo lo llamo trabajo, planificación y cumplimiento de la palabra empeñada”, expresó la dirigencia en conferencia de prensa.

Con este paso, Wilstermann podrá habilitar nuevos jugadores y reforzar su plantel, mientras compite en la Asociación Cochabambina de Fútbol con la expectativa de ascender nuevamente al fútbol profesional boliviano.

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