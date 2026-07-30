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Wilstermann queda libre de sanciones FIFA y abre la puerta a nuevos jugadores

El club rojo saldó sus deudas internacionales y quedó libre de sanciones, abriendo la posibilidad de inscribir nuevos jugadores para competir en torneos locales.

Martin Suarez Vargas

30/07/2026 15:31

Agregar Reduno en
Jugadores de Wilstermann en entrenamiento. Foto: redes sociales (Facebook).
Cochabamba.

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El Club Jorge Wilstermann anunció este jueves en Cochabamba que ya no tiene sanciones vigentes de la FIFA, tras haber saldado las deudas que mantenía con distintos procesos internacionales.

La dirigencia explicó que el equipo llegó a acumular hasta 11 bloqueos confirmados y otros 4 en camino, lo que podía derivar en un total de 15 impedimentos para habilitar futbolistas.

“Muchos lo llamarán milagro, yo lo llamo trabajo, planificación y cumplimiento de la palabra empeñada”, expresó la dirigencia en conferencia de prensa.

Con este paso, Wilstermann podrá habilitar nuevos jugadores y reforzar su plantel, mientras compite en la Asociación Cochabambina de Fútbol con la expectativa de ascender nuevamente al fútbol profesional boliviano.

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