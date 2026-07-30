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Atención hincha Albiverde: Oriente anuncia dos nuevos refuerzos

El refinero oficializó la llegada del delantero Jairo Jean y anticipó la incorporación de un central paraguayo-boliviano para reforzar su plantel. 

Martin Suarez Vargas

30/07/2026 15:50

Agregar Reduno en
Club deportivo Oriente Petrolero. Foto: redes sociales del plantel (Facebook).
Santa Cruz Bolivia.

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Oriente Petrolero confirmó este jueves la incorporación de Jairo Jean como nuevo atacante. El jugador, que en 2022 defendió la camiseta de Real Santa Cruz y en 2023 fue parte de Always Ready, llega al club cruceño proveniente de la liga profesional de Libia. Según Roger Suárez, presidente de la Comisión Deportiva, Jean arribará el 1 de agosto para sumarse al equipo:

“Ha hecho un gran esfuerzo en el club donde estaba, ha renunciado a varias cosas. El primero estará aquí”, señaló.

El dirigente también adelantó que el segundo refuerzo será un defensor central paraguayo-boliviano, descrito como fuerte y con gran capacidad defensiva, aunque no reveló su nombre.

Oriente jugará este domingo frente a Nacional Potosí, y Jairo Jean será la última incorporación habilitada para ese encuentro. En la misma conferencia, Suárez fue tajante: “Jugador que no quiera pertenecer a Oriente, las puertas están abiertas. Lo que más importa es querer a la institución. Vamos a tratar de que los resultados vuelvan, de a poquito están volviendo”.

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