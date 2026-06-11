Árbitro expulsado de EE. UU. dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y Aston Villa, programada para el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria. La designación llega apenas días después de que se le negara el ingreso a Estados Unidos, donde debía participar en el Mundial 2026.

La decisión fue anunciada por la UEFA tras conversaciones con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y su presidente, Patrice Motsepe. El nombramiento forma parte de los acuerdos de cooperación que mantienen ambos organismos en distintas áreas, incluido el arbitraje.

En un comunicado, la UEFA destacó que comparte con la CAF el compromiso de promover la unidad, la igualdad y la no discriminación a través del fútbol. Además, calificó a Artan como "uno de los mejores árbitros del mundo".

Por su parte, Motsepe aseguró que el colegiado "ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano", y consideró que esta designación representa un reconocimiento a su trayectoria y al prestigio que ha ganado en el arbitraje internacional.

Artan integra la lista internacional de árbitros de la FIFA desde 2018 y recientemente dirigió la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF. Tras ser rechazado en Miami, regresó a Somalia, donde fue recibido como un héroe por cientos de personas en la capital, Mogadiscio.

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