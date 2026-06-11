Infantino señala que el inicio del Mundial es "un momento de alegría y celebración"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este miércoles que el Mundial de fútbol es un momento de alegría, por lo que mostró su felicidad de que el balón estará "rodando en unas pocas horas" en el partido inaugural entre México y Sudáfrica este jueves en la capital mexicana.

"Es un momento de alegría, de celebración (...) Estoy muy contento de ver esta pelota rodando en unas pocas horas", dijo Infantino en rueda de prensa desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, un día antes del inicio del Mundial 2026, que organizan de manera conjunta México, Canadá y Estados Unidos.

“Este es el trofeo más icónico del mundo. El más increíble. Un trofeo que le permite a la gente soñar”, remarcó ante los periodistas.

Sobre la relevancia del Mundial en medio de los conflictos bélicos y crisis globales, Infantino reafirmó la importancia del fútbol para acercar a las personas.

“Creo en la magia y en la potencia del balón de fútbol, de este trofeo de la Copa Mundial y de estos partidos. Aunque hay personas malas, nuestro mundo necesita emoción positiva. El fútbol puede ayudar, puede hacer que la gente olvide por un rato su realidad”, sostuvo ante los periodistas.

El partido inaugural del Mundial 2026 tendrá lugar este jueves entre México y Sudáfrica.

Infantino anticipó que esta edición será una "de las más espectaculares de la historia" porque cuenta con numerosos países con opciones a levantar el trofeo, aunque remarcó que la clave del torneo son los seguidores.

“Son los aficionados, por supuesto, los que hacen que la Copa del Mundo sea lo que es”, dijo.

El presidente de la FIFA agradeció, finalmente, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al mandatario estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, por su apoyo para la celebración del Mundial de Fútbol.

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