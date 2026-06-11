Miguelito seguirá en Santos tras renovar contrato hasta 2029

Miguel Terceros, más conocido como Miguelito, continuará defendiendo la camiseta de Santos. Según informó el diario brasileño Diário do Peixe, el futbolista boliviano renovó su contrato con el club paulista hasta el 31 de mayo de 2029.

La firma del nuevo vínculo se realizó de manera virtual la tarde de este jueves 11 de junio. El acuerdo ya fue registrado oficialmente en el Boletín Informativo Diario (BID) de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y también fue actualizado en los registros de la Federación Paulista de Fútbol.

De acuerdo con el reporte del medio brasileño, las negociaciones se extendieron durante varios meses hasta que ambas partes lograron un entendimiento. Santos presentó una propuesta que contempló tanto el proyecto deportivo para el jugador como una mejora en el aspecto económico.

En la presente temporada, Miguelito acumula 20 partidos oficiales, con un gol y tres asistencias. Participó en ocho encuentros del Campeonato Paulista, donde aportó una asistencia, mientras que en el Brasileirao disputó otros ocho compromisos, registrando un gol y dos pases de gol. Además, sumó minutos en la Copa de Brasil y en la Copa Sudamericana.

La renovación llega después de que el futbolista formara parte de la selección boliviana en la reciente fecha FIFA, donde participó en los amistosos frente a Escocia y Argelia, consolidándose como una de las principales promesas del fútbol nacional.

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