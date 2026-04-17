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Always Ready se aplaza en Argentina, cayó ante Lanús y se hunde en la Libertadores (1-0)

EL "Millonario" sufrió una nueva derrota en la Copa Libertadores tras caer por 1-0 ante Lanús en Argentina, resultado que lo deja en el fondo del grupo sin puntos y sin goles, complicando seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. 

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

16/04/2026 20:46

Always Ready cayó en Argentina. Foto: RRSS

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Always Ready volvió a tropezar en la Copa Libertadores y su panorama comienza a tornarse preocupante. El equipo alteño cayó por 1-0 frente a Lanús en el estadio La Fortaleza de Buenos Aires, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Julio César Baldivieso intentó sostener el empate durante gran parte del compromiso, pero terminó cediendo ante la presión del equipo argentino. El único gol del encuentro llegó a los 67 minutos, cuando el colombiano Yoshan Valois aprovechó un rebote en el área para marcar el tanto decisivo.

Pese a la derrota ajustada, el rendimiento del ‘Millonario’ dejó dudas. El equipo mostró limitaciones en ofensiva y no logró generar situaciones claras de peligro, acumulando así su segundo partido sin marcar goles en el torneo.

El arquero Baroja fue una de las figuras del cuadro boliviano, evitando que el marcador fuera más abultado, mientras que la situación se complicó aún más tras la expulsión de Caicedo en los minutos finales.

Con este resultado, Lanús sumó sus primeros tres puntos y se mete en la pelea por la clasificación, mientras que Always Ready queda último en su grupo sin unidades, en una posición delicada.

El próximo desafío del equipo alteño será ante Mirassol de Brasil, nuevamente en condición de visitante, donde estará obligado a sumar para mantener vivas sus chances en el certamen continental.

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