Investigan si incendio con muerte en Limoncito fue un accidente o un crimen

La muerte de un hombre de 73 años, identificado como don Celín Masavi, ha causado consternación en la comunidad de Limoncito, en el municipio de Porongo, donde fue hallado sin vida y completamente carbonizado dentro de una habitación.

Vecinos del lugar relataron que la víctima era una persona muy conocida, humilde y respetada, que vivía desde hace muchos años en la zona y se desempeñaba como casero. “Esto nos deja en shock. Era un hombre bueno, no tenía enemigos. Pedimos justicia si esto ha sido un crimen”, expresó una vecina visiblemente afectada.

El hecho se registró cuando pobladores advirtieron las llamas que consumían la vivienda. Al intentar auxiliar, encontraron el cuerpo sin vida del adulto mayor ya calcinado.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Bomberos de la Policía, junto a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), peritos y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron el procesamiento de la escena y el levantamiento legal del cadáver.

De acuerdo con el reporte preliminar, se investigan diversas hipótesis sobre el origen del incendio, entre ellas un posible cortocircuito, sobrecarga eléctrica o una fuga de gas, debido a la presencia de una cocina y una garrafa en el lugar. También se analiza si la intensidad del fuego corresponde al material combustible existente, ya que se registró el colapso de parte de la estructura.

El Ministerio Público informó que se citará a declarar a testigos para esclarecer lo ocurrido, ya que no se descarta ninguna hipótesis. Asimismo, el informe del médico forense será clave para determinar las causas exactas de la muerte.

Según las primeras indagaciones, la víctima habría estado acompañada por otras personas antes del siniestro, por lo que cualquier persona que haya tenido contacto con él será convocada a brindar su declaración.

Las investigaciones continúan para establecer si se trató de un accidente o de un hecho criminal. Mientras tanto, la comunidad exige respuestas y justicia por la muerte de quien consideran un vecino ejemplar.

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