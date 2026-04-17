Caso Botrading: Imputan a representante legal por corrupción

El fiscal anticorrupción Omar Yujra informó que el ministerio Público emitió una imputación formal dentro del caso Botrading, en el marco de las investigaciones por contratos cuestionados suscritos con YPFB Corporación.

La imputación recae sobre Sandra Otazú, ciudadana de nacionalidad paraguaya, quien era representante de la empresa investigada.

“El Ministerio Público ha emitido la resolución de imputación formal dentro del caso que se está investigando”, señaló Yujra.

Delitos investigados

De acuerdo con la investigación, la sindicada es investigada por varios delitos, entre ellos uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, sociedades ficticias y obstrucción a la justicia.

La Fiscalía sostiene que existen indicios de irregularidades en la constitución y funcionamiento de la empresa vinculada al caso.

Participación en la empresa

Según explicó Yujra, la imputada habría tenido un rol clave en la creación de la empresa en el exterior, además de participar en operaciones relacionadas con la compra de acciones.

“Se investiga que esta ciudadana era representante legal y colaboró en la constitución de la empresa en Paraguay”, indicó.

Asimismo, se investiga una transacción en la que un coimputado habría vendido sus acciones por un monto de 117.000 dólares.

Elementos de convicción

El fiscal anticorrupción aseguró que el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de convicción que sustentan la imputación dentro del proceso.

“Existen elementos suficientes para emitir la imputación formal”, afirmó.

Cooperación internacional

Debido a que la imputada es de nacionalidad extranjera, la Fiscalía anunció que se recurrirá a mecanismos de cooperación internacional para garantizar su comparecencia ante la justicia boliviana.

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