“Será un milagro traerla”: Alarcón duda de extradición representante de Botrading

El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, se refirió a la reciente imputación del Ministerio Público contra Sandra Otazú, exgerente de Botrading, señalando que se trata de un avance dentro de una investigación que, a su criterio, ha progresado con lentitud.

“La investigación está avanzando muy lentamente… pero está avanzando”, afirmó, en relación al proceso por presuntas irregularidades en la compra de combustibles.

Cuestiona rol de la imputada

Alarcón aseguró que Otazú habría cumplido un papel clave dentro de la estructura de la empresa, señalando que existen indicios de que actuó como prestanombre en la constitución de la sociedad.

“Era una palo blanco, una prestanombre para poder constituir la sociedad”, sostuvo, recordando que estos elementos ya fueron expuestos en investigaciones previas desde la Asamblea Legislativa.

Dificultades para su comparecencia

El legislador advirtió que uno de los principales obstáculos en el caso será lograr que la imputada comparezca ante la justicia boliviana, debido a su nacionalidad paraguaya y residencia en ese país.

“Traerla acá va a ser prácticamente un milagro… se va a tener que tramitar una extradición con resultados inciertos”, señaló.

Tres actores clave

Según Alarcón, existen al menos tres figuras fundamentales en la investigación que deberían rendir cuentas ante la justicia.

“Hay tres personajes claves… Sandra Otazú, Dorgaten y Omar Alarcón Saavedra”, indicó, al referirse a quienes considera responsables del esquema investigado.

Daño económico al Estado

El diputado también afirmó que el caso Botrading habría generado un significativo perjuicio económico al Estado, vinculado a la compra de combustibles.

“Han causado un gran daño económico… aproximadamente 900 millones de dólares”, manifestó.

Investigación en curso

Finalmente, Alarcón señaló que la imputación formal es un paso importante, pero insistió en que el proceso debe avanzar con mayor celeridad y eficacia para esclarecer responsabilidades.

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