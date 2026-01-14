Caso Botrading: investigaciones avanzan en La Paz y Santa Cruz

El procurador general del Estado, Hugo León, informó que las investigaciones vinculadas al caso Botrading se desarrollan en dos procesos distintos, uno en la ciudad de La Paz y otro en Santa Cruz.

León explicó que el denominado caso Botrading I, que se investiga en La Paz, está relacionado con la compra de combustible mediante 12 contratos suscritos entre Botrading y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los cuales habrían generado un presunto daño económico al Estado.

En tanto, el caso Botrading II, que se tramita en Santa Cruz, está vinculado a un préstamo otorgado por YPFB a Botrading para el inicio de sus operaciones.

“Los procesos obedecen a circunstancias diferentes. El caso Botrading I es por el daño económico ocasionado por la compra de combustible; el caso Botrading II tiene que ver con el préstamo de $us 80 millones que YPFB otorgó a Botrading. Se tiene constancia de la devolución de $us 25 millones, por lo que restan $us 55 millones. Ambos procesos están en etapa de investigación y tramitación”, señaló León.

El procurador precisó que, en el proceso que se investiga en Santa Cruz, se indaga la presunta responsabilidad de miembros de directorios y funcionarios públicos, que no formaban parte de las nueve personas investigadas inicialmente.

Asimismo, indicó que en el caso Botrading II, este jueves se brindará información detallada sobre el avance del proceso.

