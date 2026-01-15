Abogado del caso Botrading: “Nadie puede ser refugiado si tiene cuentas pendientes por corrupción”

La situación jurídica de Armin Dorgathen, exmáximo ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se complica tras su inasistencia a la audiencia cautelar por el caso Botrading. Aunque su defensa presentó un memorial alegando que se encuentra en Brasil en calidad de "refugiado", el abogado denunciante, Curmi Rocha, calificó la estrategia como una "artimaña" carente de sustento legal.

"Menciona que el señor estaría en calidad de refugiado en Brasil, pero no adjunta prueba alguna. Para que una persona se encuentre como refugiado tiene que tomar conocimiento el CONARE (Comisión Nacional de Refugiados). No se presentó ninguna certificación oficial ni documentación de respaldo de que el trámite esté en proceso", explicó Rocha.

La corrupción: Un impedimento legal

El jurista fue enfático al señalar que los tratados internacionales y las normativas de refugio excluyen a personas con procesos abiertos por delitos comunes o de corrupción.

"Uno de los requisitos para acudir o atenerse en calidad de refugiado es no tener denuncias por actos de corrupción del país de origen. En este caso no tiene relevancia lo que está solicitando, cuando este señor ha sido denunciado por actos de corrupción y un daño económico al Estado de más de 857 millones de dólares", aseveró el abogado.

Cuentas vaciadas y Sello Rojo

Rocha también reveló un dato alarmante sobre el patrimonio del acusado: el congelamiento de fondos se ejecutó cuando gran parte del dinero ya había sido retirado de las entidades financieras.

Banco Unión: Se logró retener Bs 145.000 .

Otras entidades: Se hallaron cuentas con montos mínimos de apenas Bs 40 .

Fuga de capitales: "Ya sus otros fondos han sido retirados por parte de este señor", denunció Rocha, quien además tildó al exejecutivo de "chicanero" por dilatar el proceso.

Ante este panorama, el juez quinto de instrucción declaró a Dorgathen en rebeldía y ordenó la activación del Sello Rojo de Interpol. El abogado Rocha espera que, tras la notificación internacional, el exfuncionario sea capturado y extraditado a Bolivia de forma inmediata.

El proceso no se detiene

A pesar de la ausencia del imputado, la justicia designó un abogado de oficio para garantizar la continuidad de las investigaciones por el presunto desfalco millonario en contratos lesivos al Estado. "La investigación va a continuar con su curso y esto no tendría que generar alguna obstaculización", concluyó Rocha.

