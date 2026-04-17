Caso balacera en Paurito: Dueño de la quinta declara que alquiló el predio a terceros y entrega su celular

El proceso investigativo por la balacera registrada en la zona de Paurito sumó nuevos elementos clave. El propietario de la quinta donde ocurrieron los hechos se presentó ante el Ministerio Público para prestar su declaración informativa en calidad de testigo, buscando deslindar responsabilidad sobre las actividades ilícitas detectadas en su predio.

Documentación de descargo y peritaje al móvil

Según el informe del fiscal departamental, Alberto Zeballos, el dueño del inmueble compareció junto a su abogado y aportó evidencia documental para justificar la presencia de ciudadanos extranjeros en su propiedad.

"Esta persona ha concurrido con su abogado defensor de confianza. La comisión de fiscales ha recibido documentación aparentemente de descargo, entre ellas contratos de arrendamiento. A su vez, esta persona ha entregado de manera voluntaria su dispositivo móvil", detalló Zeballos.

El fiscal señaló que, tras una revisión preliminar del celular, se pudo apreciar que la quinta habría sido subalquilada a terceras personas, un dato que ahora obliga a los investigadores a rastrear la identidad de quienes realmente tenían el control del inmueble al momento del suceso.

Situación de los detenidos y el predio

Actualmente, la propiedad se encuentra bajo secuestro policial mientras continúan las pericias. Cabe recordar que, por este caso, existen 11 ciudadanos de nacionalidad colombiana que cumplen detención preventiva en recintos penitenciarios de máxima seguridad en el país.

Próximos pasos en la investigación

La comisión de fiscales valorará los nuevos elementos para determinar si el círculo de sospechosos se amplía. El objetivo, según la autoridad, es identificar a posibles autores intelectuales o encubridores que no figuran en la lista de los ya detenidos.

"Se va a analizar si se considera o no ampliar las investigaciones o convocar a otras personas para efectos de poder descubrir la verdad histórica de los hechos. El proceso investigativo continúa y se está realizando cuanto acto sea necesario y pertinente", concluyó el fiscal departamental.

Con la información extraída del dispositivo móvil y los contratos presentados, se espera que en los próximos días se emitan nuevas órdenes de citación para esclarecer quiénes operaban dentro de la quinta de Paurito.

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