Balotaje en Santa Cruz: Sirepre emitirá resultados preliminares a las 20:00

A pocos días de la segunda vuelta electoral en el departamento de Santa Cruz para elegir al gobernador, el Tribunal Electoral Departamental (TED) confirmó que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) volverá a operar en los cinco departamentos que irán al balotaje y que los primeros datos se conocerán aproximadamente a las 20:00 de la jornada electoral.

“El Sirepre, que ha funcionado muy bien en los pasados procesos electorales, va a funcionar también en este balotaje histórico y va a emitir sus resultados alrededor de las 20:00, de acuerdo con la información que nos ha remitido el TSE”, informó Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz.

En paralelo, la autoridad electoral señaló que continúa la capacitación de jurados electorales y que este jueves corresponde el turno de la circunscripción 46, como parte del cronograma establecido.

Despacho de material electoral

Respecto al despliegue logístico, Monasterio detalló que desde las 06:00 partieron hacia las provincias 45 comisiones en un convoy compuesto por 45 camionetas y 20 camiones, encargados de trasladar el material electoral.

“Hemos despachado 8.962 maletas para cada una de las mesas de sufragio que van a funcionar este domingo 19 de abril. La logística se realiza con la finalidad de garantizar que cada maleta esté en los recintos el domingo a las 06:00, momento en que el notario electoral entregue el material a los jurados”, precisó.

¿Qué hay en las maletas electorales?

Las maletas electorales contienen papeletas, listas índice, actas y material de escritorio necesario para que los jurados cumplan con su labor durante la jornada electoral.

Finalmente, la autoridad exhortó a la población a acudir a votar temprano y evitar concentraciones de último momento, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado del proceso y el cierre oportuno de la jornada.

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