Último día para gestionar permiso de circulación para la segunda vuelta

Este jueves 16 de abril vence el plazo para tramitar el permiso de circulación vehicular de cara a la segunda vuelta de las elecciones a la Gobernación de Santa Cruz, prevista para este domingo 19 de abril.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) recordó a la población que este documento es obligatorio para circular durante la jornada electoral, en la que se aplican restricciones vehiculares establecidas por normativa.

El trámite debe realizarse de forma completamente digital a través de la plataforma habilitada por el Órgano Electoral Plurinacional.

Los ciudadanos deben ingresar al siguiente enlace:

https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin

Requisitos para el trámite

Para completar la solicitud del permiso de circulación, los interesados deben contar con la siguiente documentación:

Nota de solicitud que justifique el permiso, firmada por el solicitante.

Fotocopia del RUAT del vehículo.

Fotocopia de la licencia de conducir vigente.

El TED enfatizó que estos permisos son necesarios para garantizar la movilidad de personas autorizadas durante la jornada electoral, en el marco de las restricciones establecidas para el domingo 19 de abril.

Las autoridades recomendaron no dejar el trámite para último momento, ya que el sistema cerrará oficialmente una vez concluido el plazo establecido.

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