Aeropuerto de Tarija mejora su imagen en medio de celebraciones

El aeropuerto Aeropuerto Oriel Lea Plaza, administrado por Naabol, lució su mejor imagen para recibir y despedir a los visitantes que arribaron a la capital chapaca con motivo de los actos por la efeméride departamental.

Las mejoras forman parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria impulsado por el Gobierno, con el objetivo de brindar mayor comodidad, seguridad y una mejor experiencia a los viajeros.

El aeropuerto de Tarija se renueva para recibir a visitantes por la efeméride departamental. Foto Ministerio de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, se continúa trabajando en distintos aeropuertos del país para optimizar sus instalaciones y ofrecer un mejor servicio a la población.

Durante las celebraciones por la efeméride tarijeña, el aeropuerto se convirtió en una de las principales puertas de ingreso para autoridades, turistas y visitantes, proyectando una imagen renovada de la ciudad y del departamento.

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