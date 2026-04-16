TEMAS DE HOY:
tránsito Accidented accidentes viales

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Aeropuerto de Tarija mejora su imagen en medio de celebraciones

El aeropuerto Oriel Lea Plaza de Tarija presentó una imagen renovada para recibir y despedir a los visitantes que llegaron a la capital chapaca durante los actos por la efeméride departamental.

Red Uno de Bolivia

16/04/2026 9:58

El aeropuerto de Tarija se renueva para recibir a visitantes por la efeméride departamental. Foto Ministerio de Obras Públicas.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

El aeropuerto Aeropuerto Oriel Lea Plaza, administrado por Naabol, lució su mejor imagen para recibir y despedir a los visitantes que arribaron a la capital chapaca con motivo de los actos por la efeméride departamental.

Las mejoras forman parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria impulsado por el Gobierno, con el objetivo de brindar mayor comodidad, seguridad y una mejor experiencia a los viajeros.

El aeropuerto de Tarija se renueva para recibir a visitantes por la efeméride departamental. Foto Ministerio de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, se continúa trabajando en distintos aeropuertos del país para optimizar sus instalaciones y ofrecer un mejor servicio a la población.

Durante las celebraciones por la efeméride tarijeña, el aeropuerto se convirtió en una de las principales puertas de ingreso para autoridades, turistas y visitantes, proyectando una imagen renovada de la ciudad y del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD