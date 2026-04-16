Aeropuerto de Tarija mejora su imagen en medio de celebraciones

El aeropuerto Oriel Lea Plaza de Tarija presentó una imagen renovada para recibir y despedir a los visitantes que llegaron a la capital chapaca durante los actos por la efeméride departamental.
16/04/2026 9:58
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El aeropuerto Aeropuerto Oriel Lea Plaza, administrado por Naabol, lució su mejor imagen para recibir y despedir a los visitantes que arribaron a la capital chapaca con motivo de los actos por la efeméride departamental.
Las mejoras forman parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria impulsado por el Gobierno, con el objetivo de brindar mayor comodidad, seguridad y una mejor experiencia a los viajeros.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, se continúa trabajando en distintos aeropuertos del país para optimizar sus instalaciones y ofrecer un mejor servicio a la población.
Durante las celebraciones por la efeméride tarijeña, el aeropuerto se convirtió en una de las principales puertas de ingreso para autoridades, turistas y visitantes, proyectando una imagen renovada de la ciudad y del departamento.
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