Sub-17: Bolivia no pudo ante Chile y tendrá su última chance mundialista frente a Venezuela

La selección boliviana Sub-17 aún mantiene viva la ilusión de clasificar al Mundial, aunque ya sin margen de error. Tras caer por 4-0 ante Chile en el Sudamericano que se disputa en Paraguay, la ‘Verde’ quedó obligada a jugar un último partido decisivo.

El rival será Venezuela, en un encuentro que definirá al séptimo clasificado al Mundial Sub-17 de Catar 2026. El ganador del compromiso se quedará con el último boleto disponible, mientras que el perdedor quedará eliminado sin premio.

El equipo nacional llega golpeado por la dura derrota ante Chile, donde no pudo sostener el ritmo del partido y terminó cediendo ante la efectividad del rival. Además, Bolivia tuvo la oportunidad de descontar, pero el goleador Nabil Nacif falló un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Ahora, la ‘Verde’ deberá cambiar rápidamente la página y enfocarse en el duelo clave ante la ‘Vinotinto’, en el que no hay margen de error. Será un partido de alta tensión, donde solo uno seguirá soñando con la Copa del Mundo.

Bolivia buscará aprovechar esta última oportunidad para meterse entre las siete selecciones sudamericanas que clasifican al torneo, en un Sudamericano que ha sido exigente y competitivo.

El encuentro está programado para este sábado 18 de abril, en horario aún por confirmar, y será una verdadera final para el combinado nacional.

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