Gustavo Ávila tras fallo sobre segunda vuelta en La Paz: "La justicia ratifica que el TSE siempre cumplió la ley"

Luego de que la Sala Constitucional denegara la acción de amparo presentada por el candidato René Yahuasi, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, expresó su satisfacción por el fallo judicial que convalida la cancelación de la segunda vuelta en el departamento de La Paz. Con esta decisión, se ratifica la proclamación de Luis Revilla como gobernador electo.

El cumplimiento de la normativa

Ávila fue enfático al señalar que el organismo electoral actuó estrictamente bajo el marco legal cuando el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) decidió retirar su participación.

"Los señores jueces vocales de la Sala Constitucional han ratificado que en todo momento el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido la ley, ha acatado la misma, hecho que nos satisface porque las autoridades jurisdiccionales están respetando las facultades y las prerrogativas del TSE", afirmó la autoridad.

El presidente del TSE explicó que la decisión de dejar sin efecto el balotaje paceño se basó en el artículo 64 de la Ley 026 de Régimen Electoral, ante la determinación del partido de no participar. Al respecto, agregó: "La Sala Constitucional le dio la razón al Tribunal Supremo Electoral en el sentido que lo único que ha hecho es aplicar la norma preexistente que se encontraba rigiendo en este momento en nuestro país".

Hacia una reforma electoral

A pesar de la victoria judicial, Ávila reiteró la necesidad de modernizar la legislación vigente para evitar conflictos en futuros procesos.

"Ojalá que este sea el último proceso electoral en el que se aplique esta ley. Debemos reformarla, debemos modificarla en el tema de inscripción de candidaturas, inhabilitaciones, partidos políticos, encuestas y debates", sentenció.

Segunda vuelta en cinco departamentos

Con el cierre del conflicto en La Paz, la atención del TSE se vuelca ahora a Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni y Santa Cruz, regiones que ya ingresaron en silencio electoral previo a la votación del domingo. Ávila aseguró que la logística está totalmente desplegada y que el objetivo es agilizar la entrega de datos oficiales.

"Nos hemos comprometido a batir un nuevo récord y así lo vamos a hacer. En el anterior proceso teníamos que dar más de 342 resultados; ahora solo tenemos que dar cinco, lo que hace que agilicemos el tema de la revisión de actas", explicó.

Finalmente, el presidente del TSE hizo un llamado a la participación ciudadana y a la transparencia activa en las mesas de sufragio: "Convoco a toda la población a que el día de la elección asistan a votar temprano. Pueden hacer el seguimiento de su voto, controlar el escrutinio, sacar fotografías al acta y filmar. Es un derecho que tienen los ciudadanos".

Con el panorama judicial despejado, el TSE confirmó que la entrega de credenciales a las autoridades electas en todo el país se llevará a cabo durante la semana del 28 de abril.

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