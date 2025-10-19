Policía en Santa Cruz retuvo a 50 vehículos sin permiso de circulación

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Rolando Rojas, informó que la jornada de votación se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y sin incidentes mayores, destacando la conducta responsable de la población durante el proceso electoral.

“En general el proceso se ha llevado en el marco de la normalidad, no se han reportado incidentes mayores. Consideramos que la población ha respondido de manera consciente”, señaló Rojas.

La autoridad policial precisó que, pese al desarrollo pacífico de la jornada, se registraron algunas infracciones al Auto de Buen Gobierno. “Se ha retenido aproximadamente 50 vehículos en las unidades policiales y una cantidad similar de personas fueron arrestadas, principalmente por haber consumido bebidas alcohólicas”, detalló.

Asimismo, el coronel Rojas informó que se dispuso un operativo especial de seguridad para la custodia del centro de cómputo departamental, donde llegan las maletas electorales. “Se ha desplegado alrededor de 300 efectivos policiales con el fin de garantizar la seguridad y el resguardo de todo el material electoral”, aseguró.

La Policía Departamental reiteró su compromiso con la preservación del orden público y la protección del proceso electoral en todas sus etapas.

