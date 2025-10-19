Así llegaron las primeras maletas electorales al centro de cómputo en la Fexpocruz

Luego de una jornada de votación de ocho horas, se inició la recepción de las primeras maletas electorales en el centro de cómputo de Santa Cruz, ubicado en los predios de la Fexpocruz.

Con una fuerte cadena de custodia, las maletas electorales que se encuentran cercanas al centro de cómputo fueron las primeras en llegar.

“El comando departamental desplegó un operativo con más de 300 efectivos policiales para dar seguridad al traslado del material electoral”, afirmó el comandante de la Policía de Santa Cruz, Rolando Rojas.

La presidente de la TED Santa Cruz, María Cristina Claro, informó que a partir de las 18:00 se realizará la instalación de la Sala Plena permanente y posteriormente se dará un cuarto intermedio para esperar el arribo de todas las maletas electorales.

Mira la programación en Red Uno Play