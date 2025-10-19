Inicia conteo de voto en El Alto: presidente de mesa señala que Eva Copa no asistió a sufragar

A las 16:05 minutos se inició el cierre de mesas en la ciudad de El Alto y se inició el conteo de votos. El presidente de mesa de la unidad educativa donde le correspondía emitir su voto a la alcaldesa Eva Copa indicó que no asistió a sufragar.

“Son 18 personas las que no llegaron a votar, entre ellas la alcaldesa Eva Copa”, sostuvo el presidente de mesa.

Luego de cumplir las ocho horas, se inició el escrutinio de votos de mesas. Los jurados electorales destacaron que la jornada se realizó con tranquilidad y con gran afluencia de la población.

