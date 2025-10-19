Alta y constante afluencia de votantes bolivianos en Madrid; escrutinio prácticamente concluido

La jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia concluyó en Madrid con una alta y constante afluencia de votantes bolivianos residentes, según el informe de Paula Valdez, representante del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la capital española.

El centro juvenil Pipo Velasco, uno de los puntos habilitados para el sufragio en la capital española, cerró sus puertas tras una jornada que se desarrolló "sin mayores complicaciones" y con gran responsabilidad cívica.

Proceso ordenado y jurados a tiempo

Valdez destacó que la afluencia de votantes se mantuvo fluida durante todo el día, a diferencia de la primera vuelta, donde la concentración se dio principalmente por la mañana. Se atribuye la mejor distribución de votantes al clima más favorable, dado que la primera vuelta se desarrolló en plena ola de calor.

Los jurados electorales cumplieron con su deber en un 90% y las mesas de votación abrieron a tiempo. El cierre de las mesas comenzó a las 4:10 de la tarde, y para las 6:40 p.m. (hora local de Madrid), Valdez indicó que "están todas las mesas ya prácticamente escrutadas". Se estima que la cantidad total de votantes será similar a la de la primera vuelta.

Transmisión digital y transparencia

Respecto al escrutinio, la representante del TSE detalló que el proceso se está llevando a cabo con transparencia y tecnología. Los notarios están cerrando los sobres y, de forma paralela, se utiliza una aplicación para el envío en tiempo real de la información.

El procedimiento incluye la toma de una fotografía oficial de cada papeleta escrutada en presencia de delegados políticos y control ciudadano. Esta imagen se envía de inmediato a Bolivia, donde el centro de cómputo la recibe en tiempo real para el conteo definitivo. Los sobres son sellados y asegurados con un "film transparente" para garantizar que no haya alteraciones.

