Oruro reporta la primera acta aprobada del Sirepre tras el cierre de mesas

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Oruro confirmó el inicio del proceso de resultados preliminares (SIREPRE) con la llegada de las primeras actas tras el cierre de las mesas de votación en la segunda vuelta electoral.

Adhemar Cucho Camacho, director del Sereci de Oruro, informó desde el centro de monitoreo que, de las 1.636 mesas habilitadas en el departamento, ya se han transmitido cinco actas de escrutinio, de las cuales una ha sido oficialmente aprobada hasta el momento del reporte, poco antes de las 16 horas.

Proceso dgital del SIREPRE

Camacho recordó que el Sistema de Resultados Preliminares es obligatorio por ley y tiene como finalidad la publicación rápida de los datos. El procedimiento inicia cuando, tras el cierre de la mesa, el jurado realiza el escrutinio, llena y firma el acta, y la sella con el adhesivo de seguridad.

El operador del SIREPRE procede a tomar una fotografía del acta y, simultáneamente, transcribe los datos. Esta información es transmitida directamente a la ciudad de La Paz para su procesamiento.

El director del Sereci indicó que hasta el momento no se ha reportado ninguna acta rechazada. Explicó que un rechazo ocurre por un error de captura o un dato equivocado, lo que requiere que el operador, ya sea en áreas rurales o urbanas, vuelva a realizar la captura y el envío de la imagen correcta.

Mira la programación en Red Uno Play