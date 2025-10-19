Cainco: “Esperamos que Bolivia pueda encaminarse con quien sea electo por el voto del pueblo”

En el marco de la segunda vuelta electoral que se desarrolla este domingo en Bolivia, Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Cainco), ejerció su voto en un colegio ubicado entre las avenidas Beni y Alemania de Santa Cruz, y destacó la importancia del proceso democrático para la reconstrucción del país.

“Un sentimiento de satisfacción, así como gran parte de la población que ha acudido a las urnas hoy, porque el voto que hemos depositado es un voto de confianza, es un voto de volver a creer en Bolivia”, afirmó Antelo.

Según el empresario, la elección de un nuevo presidente no solo representa un cambio político, sino la oportunidad de consolidar un país capaz de dialogar, generar consenso y superar las dificultades económicas y sociales acumuladas durante los últimos años.

El presidente de Cainco enfatizó la necesidad de que, tras el cierre de la jornada electoral, “Bolivia pueda encaminarse con quien sea electo con el voto del pueblo”, en un país que aspire a tener empleo, divisas, combustible y desarrollo de primer nivel. Antelo destacó que la reconstrucción nacional requiere de diálogo y unidad más allá de los colores políticos.

“Hay que volver a dialogar, volver a estar en la mesa y pensar en esa Bolivia con empleo, que exporte y construya entre todos. Cuando termine la jornada electoral debe dejarse de lado el color político y ponernos todos la camiseta de Bolivia”, concluyó Antelo.

