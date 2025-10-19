TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

28ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Empresarios privados piden 'jalar juntos el carretón’ del país para evitar nueva crisis

Justiniano hizo un llamado a la unidad: “Independientemente de quién gane, todos tenemos que jalar este carretón para la misma dirección, porque si no, todos los bolivianos vamos a sufrir una crisis de la cual nos va a costar mucho salir”.

Charles Muñoz Flores

19/10/2025 14:43

Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, ejerció su derecho al voto este domingo en el marco del balotaje que se desarrolla en Bolivia y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a cumplir con la democracia y apostar por un mejor país.

“Es parte de nuestro derecho y deber electoral como ciudadanos que tenemos que ejercerlo. Instamos a todos nuestros compatriotas, tanto dentro como fuera de Bolivia, a que cumplamos con la democracia, cumplamos por apostar por un mejor país y eso va a ser con la participación de todos”, señaló Justiniano tras sufragar.

El empresario resaltó además la difícil situación económica que atraviesa el país:

“Tenemos muchas expectativas. Durante 20 años hemos venido sobreviviendo, y reflejo de ello es una economía en recesión, reflejo de esta sobrevivencia el sector empresarial, que ha sido perseguido y ha enfrentado muchísimas trabas, situación en contra y, lo último, la escasez de combustible y de dólares, que explica gran parte de los problemas actuales”.

Justiniano concluyó su intervención con un llamado a la unidad: “Ahora vemos que este cambio, esta esperanza que tenemos, independientemente de quién gane, debe cumplirse lo que se ha pedido. Todos tenemos que jalar este carretón para la misma dirección, porque si no, todos los bolivianos vamos a sufrir una crisis de la cual nos va a costar mucho salir”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno decide

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno decide

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD