Empresarios privados piden 'jalar juntos el carretón’ del país para evitar nueva crisis

Justiniano hizo un llamado a la unidad: “Independientemente de quién gane, todos tenemos que jalar este carretón para la misma dirección, porque si no, todos los bolivianos vamos a sufrir una crisis de la cual nos va a costar mucho salir”.
19/10/2025 14:43
Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, ejerció su derecho al voto este domingo en el marco del balotaje que se desarrolla en Bolivia y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a cumplir con la democracia y apostar por un mejor país.
El empresario resaltó además la difícil situación económica que atraviesa el país:
“Tenemos muchas expectativas. Durante 20 años hemos venido sobreviviendo, y reflejo de ello es una economía en recesión, reflejo de esta sobrevivencia el sector empresarial, que ha sido perseguido y ha enfrentado muchísimas trabas, situación en contra y, lo último, la escasez de combustible y de dólares, que explica gran parte de los problemas actuales”.
Justiniano concluyó su intervención con un llamado a la unidad: “Ahora vemos que este cambio, esta esperanza que tenemos, independientemente de quién gane, debe cumplirse lo que se ha pedido. Todos tenemos que jalar este carretón para la misma dirección, porque si no, todos los bolivianos vamos a sufrir una crisis de la cual nos va a costar mucho salir”.
